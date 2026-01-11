Manchester City’den FA Cup’ta tarihi fark

Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında 1. Lig temsilcisi Exeter City'yi 10-1 mağlup ederek gole boğdu. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Premier Lig devi 12. dakikada Alleyne, 24'te Rodri, 42'de Hayes kendi kalesine, 45+2'de Fitzwater'ın kendi kalesine golüyle soyunma odasına 4-0'lık skorla gitti. İkinci devrede vitesi artıran Guardiola'nın öğrencileri 49 ve 90+1'de Lewis, 54'te Semenyo, 71'de Reijnders, 79'da O'Reilly ve 86'da McAidoo ile tarihi farka giderken konuk takımın tek sayısı 90. dakikada Birch'ten geldi. Bu sonuçla M.City adını bir üst tura yazdırdı.