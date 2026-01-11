Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manchester City’den FA Cup’ta tarihi fark
Giriş Tarihi: 11.01.2026

Manchester City’den FA Cup’ta tarihi fark

Manchester City’den FA Cup’ta tarihi fark
  • ABONE OL
Manchester City, FA Cup 3. Tur maçında 1. Lig temsilcisi Exeter City'yi 10-1 mağlup ederek gole boğdu. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta Premier Lig devi 12. dakikada Alleyne, 24'te Rodri, 42'de Hayes kendi kalesine, 45+2'de Fitzwater'ın kendi kalesine golüyle soyunma odasına 4-0'lık skorla gitti. İkinci devrede vitesi artıran Guardiola'nın öğrencileri 49 ve 90+1'de Lewis, 54'te Semenyo, 71'de Reijnders, 79'da O'Reilly ve 86'da McAidoo ile tarihi farka giderken konuk takımın tek sayısı 90. dakikada Birch'ten geldi. Bu sonuçla M.City adını bir üst tura yazdırdı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City’den FA Cup’ta tarihi fark
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz