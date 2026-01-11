Olimpiyat’ta fener alayı

Jose Mourinho'nun yerine göreve getirildiğinde tecrübesi tartışılan. Taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu 40 yaşındaki çalıştırıcı, ligde berabere kaldığı Galatasaray'ı Süper Kupa'da mağlup etmeyi başardı.Oosterwolde'nin golünde pası veren MarcoAsensio, bu sezon 15 gollük(9 gol-6 asist) katkısınıgerçekleştirdi. İspanyol10 numara, geçen dönemPSG ve kiralık oynadığıAston Villa'daki toplamskor verimliliğini (10 gol-5asist) Fenerbahçe'de sezonortasında egale etti.Fenerbahçeli oyuncular, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Önce sahanın ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-lacivertliler, ardından da takıma destek veren taraftarlarına koştular.Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa için kesenin ağzını açmış ve derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) ödül dağıtma sözü vermişti. Sarı-lacivertli futbolcular dünkü zaferle büyük ödülü alma hakkı kazandı.Bu sezon ilk kez ağları sarsan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Galatasaray'a karşı kaydetti. En son 7 Mart 2024'te UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise filelerini bulan Hollandalı stoper, 674 gün sonra sevinç yaşadı.G.Saray, sürpriz bir kararla Süper Kupa seremonisine katılmadı. Sarıkırmızılı kulübün, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden G.Saray efsanesi Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu sırasında Fenerbahçe tribünlerinde yaşananlardan dolayı böyle bir karar aldığı öne sürüldü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'yı kaldıran Fenerbahçe'yi kutladı. Erdoğan mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve büyük heyecana sahne olan Turkcell Süper Kupa finali, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlandı. Tüm Türkiye'nin ekrana kilitlendiği karşılaşmayı milyonlar, HD kalitesiyle izledi. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de A Spor'daydı.Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, başkan sıfatıyla futbolda ilk kupasını dün kazandı. F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 7 yılda sadece bir kez Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.Galatasaray'ı en son 19 Mayıs 2024'te 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra ezeli rakibini yendi. Bu süreçte Cimbom 2 galibiyet alırken 2 mücadele berabere bitmişti.