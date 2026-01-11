Olimpiyat’ta fener alayı

TEDESCO KENDİNİ İSPATLADI
Jose Mourinho'nun yerine göreve getirildiğinde tecrübesi tartışılan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ilk maçlarında sallansa da sonrasında oynattığı futbol ile geçer not alırken dün de ilk kupasını kazanarak rüştünü ispat etti
. Taraftarların büyük sevgi gösterilerinde bulunduğu 40 yaşındaki çalıştırıcı, ligde berabere kaldığı Galatasaray'ı Süper Kupa'da mağlup etmeyi başardı.
MATADOR İŞ BAŞINDA!
Oosterwolde'nin golünde pası veren Marco
Asensio, bu sezon 15 gollük
(9 gol-6 asist) katkısını
gerçekleştirdi. İspanyol
10 numara, geçen dönem
PSG ve kiralık oynadığı
Aston Villa'daki toplam
skor verimliliğini (10 gol-5
asist) Fenerbahçe'de sezon
ortasında egale etti.
EĞLENCEYE DOYDULAR
Fenerbahçeli oyuncular, 90 dakikanın bitiş düdüğüyle büyük bir sevinç yaşadı. Önce sahanın ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-lacivertliler, ardından da takıma destek veren taraftarlarına koştular.
DEV PRİMİ KAPTILAR
Fenerbahçe yönetimi, Süper Kupa için kesenin ağzını açmış ve derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma 1.5 milyon Euro (75.3 milyon TL) ödül dağıtma sözü vermişti. Sarı-lacivertli futbolcular dünkü zaferle büyük ödülü alma hakkı kazandı.
OOSTERWOLDE 674 GÜN SONRA
Bu sezon ilk kez ağları sarsan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe formasıyla 3. golünü Galatasaray'a karşı kaydetti. En son 7 Mart 2024'te UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise filelerini bulan Hollandalı stoper, 674 gün sonra sevinç yaşadı.
GALATASARAY TÖRENE KATILMADI
G.Saray, sürpriz bir kararla Süper Kupa seremonisine katılmadı. Sarıkırmızılı kulübün, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden G.Saray efsanesi Gökmen Özdenak için yapılan saygı duruşu sırasında Fenerbahçe tribünlerinde yaşananlardan dolayı böyle bir karar aldığı öne sürüldü.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUTLADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'yı kaldıran Fenerbahçe'yi kutladı. Erdoğan mesajında, "2025 Turkcell Süper Kupa final mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'YE KİLİTLENDİ
SARAN'DAN 3.5 AYDA İLK KUPA
Sarı-lacivertlilerde 21 Eylül 2025'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran, başkan sıfatıyla futbolda ilk kupasını dün kazandı. F.Bahçe'nin eski başkanı Ali Koç, 7 yılda sadece bir kez Türkiye Kupası'nı kaldırmıştı.
4
Galatasaray'ı en son 19 Mayıs 2024'te 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra ezeli rakibini yendi. Bu süreçte Cimbom 2 galibiyet alırken 2 mücadele berabere bitmişti.