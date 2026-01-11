Robert Lewandowski: Real Madrid’i yenmek her zaman çok güzeldir!

İspanya Süper Kupa'nın finalinde Real Madrid karşısında 3-2 galip gelen Barcelona şampiyonluğunu ilan etti. Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduğunu belirten Robert Lewandowski, "Çok mutluyum. Real Madrid'i yenmek her zaman çok güzeldir. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda da gol aradık. Kazandık, önemli olan da bu" dedi.

Karşılaşmayı değerlendiren Robert Lewandowski, "Real Madrid derin bir savunma yaptı, boşluk bulmak çok zordu. Hücumda ufak değişiklikler yaptık. Real Madrid'e karşı zaten her maç zordur. 3 gol attık ve kazandık, çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Raphinha'nın performansına dair soruya Robert Lewandowski, "Raphinha goller atıyor, asistler yapıyor. Çok tehlikeli bir oyuncu" cevabını verdi.