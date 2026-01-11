Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, Galatasaray karşısında harika bir performans sergiledi. Sahada ayak basmadık yer bırakmayan milli futbolcu, tam 17 ikili mücadeleye girdi. Bunların 12'sinden de üstün ayrılan İsmail, sahanın bu alanda en iyi ismiydi. 26 yaşındaki orta saha, müsabakanın ardından da hak edilmiş bir kupa kazandıklarını söyledi. Sarı-lacivertli futbolcu, "Mükemmel mücadele ederek kazandık. Tüm takımın ayağına sağlık. İnşallah sezon sonunun fragmanı olur. Takıma yeni transferler kısa sürede mükemmel uyum sağladı. Teknik heyete ve yönetime teşekkür ediyorum" diye konuştu.Milan Skriniar, Süper Kupa'yı kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Harika hisler taşıdığını belirten yıldız futbolcu, "Bu kupa bizleri takip eden, gönül veren taraftarlarımız için. Üç kupa daha var, bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.Ezeli iki rakibin mücadelesinde rakamlar finale yakışır nitelikteydi. Kupayı kazanan Fenerbahçe zeminde kazanılan ikili mücadelede (%57'ye 43), top kapmada (13'e 9), başarılı çalımda (15'e 4) ve top uzaklaştırmada (25'e 22) değerlerinde üstün taraftı. Galatasaray'ın ise topla oynaması 64'e 36, isabetli pası 388'e 172, hava topu yüzdesi %64'e 36, pas arası 7'ye 3 olarak yansıdı.Fenerbahçe, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından taraftarlarını coşturacak, G.Saray'ı da kızdıracak paylaşımlarda bulundu.rakip hocanın animasyonunu yayımlayarak sinirli halini paylaştı. Galatasaray'ı da etiketleyerekmesajını yazan F.Bahçe, "Futboldan sıfır almışsın, mayneymis okan ball" şeklinde bir gönderi yayımladı. Sonra daifadeleri kullanıldı.