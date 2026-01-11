Sola İngiliz anahtarı

Stopere Chibuike Nwaiwu'yu monte eden Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; bordo-mavili takım,Yapılan 4 milyon Euro'luk ilk teklif reddedildi. Trabzonspor'un yaklaşık 5.8 milyon Euro seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi.Bu sezon 24 maçta oynayan 23 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Çok yönlü özelliğiyle öne çıkan İngiliz futbolcu, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da oynayabiliyor.genç stoperi Serdar Saatçı, Al-Nasr'a transfer oluyor.Fırtına ise teklifi kabul etti.Bu gelişme, yurt dışı transferi ihtimalini güçlendiren bir adım olarak yorumlandı.Trabzonspor'a orta sahadaki dinamosu Christ İnao Oulai'den güzel haber geldi. 19 yaşındaki futbolcunun milli takımı Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır'a 3-2 mağlup oldu. Oulai 89 dakika sahada kalırken 78 kez topla buluştu,Fildişi Sahili'nin elenmesiyle, Oulai'nin Afrika Kupası macerası bitti. Oyuncu, Trabzon'a dönecek ve çarşamba günü İstanbulspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında sahada olabilecek.