Sola İngiliz anahtarı

Stopere Chibuike Nwaiwu'yu monte eden Trabzonspor'da sıra sol beke geldi. İngiliz basınından Sky Sports'un haberine göre; bordo-mavili takım, Championship ekibi Sheffield United forması giyen Harrison Burrows'u gündemine aldı.
Yapılan 4 milyon Euro'luk ilk teklif reddedildi. Trabzonspor'un yaklaşık 5.8 milyon Euro seviyesinde ikinci bir teklif hazırlığında olduğu ifade edildi. Mali kriz içinde bulunan Sheffield'ın, oyuncuyu satmak istediği vurgulandı.
Bu sezon 24 maçta oynayan 23 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Çok yönlü özelliğiyle öne çıkan İngiliz futbolcu, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve sol kanatta da oynayabiliyor.
SERDAR SAATÇI, KÖRFEZ'E GİDİYOR
Trabzonspor'un
genç stoperi Serdar Saatçı, Al-Nasr'a transfer oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi, 22 yaşındaki oyuncu için bordo-mavililere kiralama artı 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif sundu.
Fırtına ise teklifi kabul etti. Daha fazla fırsat bulacağını düşündüğü bu projeye 'evet' diyen Serdar Saatçı'nın, Trabzonspor'dan izin alarak takımdan ayrıldığı da öğrenildi.
Bu gelişme, yurt dışı transferi ihtimalini güçlendiren bir adım olarak yorumlandı.
OULAİ GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'a orta sahadaki dinamosu Christ İnao Oulai'den güzel haber geldi. 19 yaşındaki futbolcunun milli takımı Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Mısır'a 3-2 mağlup oldu. Oulai 89 dakika sahada kalırken 78 kez topla buluştu, 62 pasında 56 isabet sağladı. 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanan genç futbolcu, rakipten 4 top kaptı.
Fildişi Sahili'nin elenmesiyle, Oulai'nin Afrika Kupası macerası bitti. Oyuncu, Trabzon'a dönecek ve çarşamba günü İstanbulspor ile oynanacak Türkiye Kupası maçında sahada olabilecek.