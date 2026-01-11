Trabzonspor’dan Baştımar Ailesi Müzesi’ne ziyaret!

Kaymakam Akça, müze için ciddi bir emek verildiğini belirterek, "Kıymetli bir aile, kıymetli bir eser. Bu tarihin ilelebet var olması için burada ciddi bir emek verilmiş. Bugün buna şahitlik etmiş oluyoruz. Katılımlarından dolayı herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Kafkas ise müzede Osmanlı kültürü ve mimarisinin yaşatıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kafkas, "Bu eseri korumak ve aynı şekilde hiçbir ticari beklenti olmadan müze olarak sunmak çok önemli bir hizmet." dedi.