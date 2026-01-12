Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Abdulkadir Parmak, Bandırmaspor’da!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:12

Abdulkadir Parmak, Bandırmaspor’da!

Bandırmaspor, tecrübeli orta saha Abdulkadir Parmak ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, orta saha kurgusuna takviyede bulundu. Bordo-beyazlılar, Hatayspor'dan ayrılan Abdulkadir Parmak'ı renklerine bağladı.

Bandırmaspor, Abdulkadir Parmak ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bandırmaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Abdulkadir Parmak'ın transferi konusunda oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Kariyerinde önemli kulüplerin formasını terleten tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 1.5 yıllığına Bordo-Beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Abdulkadir Parmak'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Bandırmasporumuz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

