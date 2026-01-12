Arda Güler, Xabi Alonso’ya veda etti!

Real Madrid'de teknik direktörlük görevinden ayrılan Xabi Alonso için Arda Güler bir paylaşım yaptı.

Xabi Alonso'ya veda eden Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Yaptığınız her konuşma, her detay, her talep oyunumu şekillendirdi ve beni daha yüksek bir seviyeye çıkardı. Yolculuğuma eklediğiniz her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Etkiniz her zaman benimle kalacak."