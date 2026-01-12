Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat’a Kosova’da Onur Nişanı!

Arat'ın başta uluslararası spor olmak üzere Kosova'ya destek sunduğunu kaydeden Osmani, "Bu kapsayıcılık ve angajman, Kosova'nın Priştine 2030 Akdeniz Oyunları'na ev sahipliği yapması için adaylık sürecine verilen belirleyici katkıyla taçlandı. Bu, devletimiz ve Kosova sporu için tarihi bir andır." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, törenden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova'nın sporu seven bir ülke olduğunu dile getirdi.

Akdeniz Oyunları'nın çok ciddi bir organizasyon düzeyi olduğunu vurgulayan Arat, Kosova'nın bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmesi ve geride iyi bir miras bırakması gerektiğini söyledi.