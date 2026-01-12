Galatasaray’da Uğurcan Çakır kararı! 6 isim kamp kadrosuna alınmadı

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasında Fethiyespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Lucas Torreira, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Wilfried Singo açıklanan kamp kadrosunda yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Oğulcan Yançel, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Eyüp Karasu, Furkan Koçak, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina