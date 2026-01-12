Kayserispor’un anlaştığı Jadel Katongo, Kayseri’ye geldi!

Ligin ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor. İç Anadolu ekibi son olarak Manchester City U21 takımında forma giyen Jadel Katongo'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki İngiliz futbolcu Kayseri'ye geldi. Katongo, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Katongo'ya hoş geldin paylaşımı yaptı. T

araftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Jadel Katongo şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.