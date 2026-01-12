Levent Açıkgöz: İstemediğimiz şekilde mağlup olduk!

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Ümraniyespor'da teknik direktör Levent Açıkgöz açıklamalarda bulundu.

Manisa'ya puan veya puanlar için geldiklerini belirten Levent Açıkgöz, şu sözleri dile getirdi:

"İyi hazırlanmıştık. Oyunun başlamasıyla beraber iki takım adına ortada görünen bir maçtı. Normal şartlarda berabere bitecek bir maç. Yaptığımız bir hatayla bir gol yedik. Girdiğimiz birkaç tane net pozisyon var. Onları da değerlendiremedik. İstemediğimiz şekilde mağlup olduk. Bundan sonraki haftalarda artık diğer maçlarımıza odaklanıp yolumuza devam edeceğiz."