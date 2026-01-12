Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucas Torreira: Sorumluluk almak gerekiyor!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 01:13

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Turkcell Süper Kupa'nın finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Lucas Torreira bir paylaşım yaptı.

Lucas Torreira paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün geçmesine rağmen üzüntü ve sıkıntı çok büyük. Mağlubiyet acıtmalı ve acıtıyor da. Ancak yaşananlara vereceğimiz tepki çok daha önemli. Gerçeği kabul etmek ve sorumluluk almak gerekiyor. En iyi halimizde değildik ve bunun farkındayız. Bu takım başka bir görüntü vermeye alışık. Bu forma her gün senden daha fazlasını ister; bu yüzden ayağa kalkacağız ve sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz."

