Mecnun Otyakmaz: 81 ilde, 60 bin öğrenciye temas edilen bir organizasyon!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, "Öncelikle bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederim. 81 ilde organize edilen 60 bin öğrenciye temas edilen bir organizasyon. Futbolun birleştiriciliğini, sporun ahlakını ön plana çıkaran bir organizasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.