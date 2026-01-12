Real Madrid’de Xabi Alonso dönemi sona erdi!

La Liga devi Real Madrid'de beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İspanyol temsilcisi, teknik direktör Xabi Alonso ile veda kararı aldı.

İspanya Süper Kupa'da Barcelona'ya kaybeden Real Madrid, Xabi Alonso'nun ayrılığını açıkladı.

ARBELOA DÖNEMİ

Real Madrid'de Xabi Alonso'dan booşalan teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiği belirtildi.

44 yaşındaki teknik direktör, Real Madrid'in başında bu sezon 28 maça çıktı. Real Madrid bu müsabakalarda 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.