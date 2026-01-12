Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Slavia Prag, David Jurasek'i transfer etti!
Giriş Tarihi: 12.01.2026 21:20

Slavia Prag, David Jurasek'i transfer etti!

Beşiktaş'ın kiralık sözleşmesini feshettiği David Jurasek'in yeni adresi belli oldu. Çekyalı sol bek, Slavia Prag ile anlaşma sağladı.

Çekya ekibi Slavia Prag, eski futbolcusu David Jurasek'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki sol bekin transferi için Benfica ile anlaşmaya varıldığı ve Jurasek ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulübün sitesine konuşan Jurasek, "Slavia Prag, benim için her zaman özel bir yer oldu. Tanıdığım ortama geri döndüğüm için mutluyum ve takımla çalışmayı, stattaki atmosferi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, sezon başında Benfica'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Jurasek'in sözleşmesini feshetmişti.

