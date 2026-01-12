Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan transfer açıklaması! Oğuz Aydın cevabı

Fatih Tekke ile birlikte hareket ettiklerini dile getiren Ertuğrul Doğan, "Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bütçeye vurguda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi:

"Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."