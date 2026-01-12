Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan transfer açıklaması! Oğuz Aydın cevabı

Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmalarına dair soruları cevapladı.
4 oyuncu için teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Fatih Hocamızla zaten temas halindeyiz, bu konuları konuşuyoruz. Şu ana kadar 4 oyuncu için de resmi tekliflerimizi yaptık. Pazarlıklar devam ediyor. Bir veya iki oyuncu, belki ayrılanlar olabilirse üç oyuncuyu da kadromuza katmayı planlıyoruz" dedi.
Fatih Tekke ile birlikte hareket ettiklerini dile getiren Ertuğrul Doğan, "Sayın Fatih Tekke ile beraber yönetimimizin belirlediği bir yol haritamız var, biz o yol haritası dahilinde hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.
Bütçeye vurguda bulunan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan şu sözleri dile getirdi:
"Daha kariyerli veya daha ileriye gidebilecek oyuncu tespitleri de var ama sonuçta Trabzonspor'un bir oyuncuya 15-20 milyon veya rakiplerimizin verdiği gibi 30 milyon, 100 milyon gibi rakamlar verme durumu yok. Bu işin gerçeği. Kendi bütçemiz dahilinde alabileceğimizin en iyisini alarak bu yola devam etmek istiyoruz."
Trabzonspor'un Fatih Tekke ile birlikte yeni bir yapılanmaya gittiğini vurgulayan Ertuğrul Doğan, "Fatih Tekke ile kısa süreli bir yolu konuşmuyoruz. Yeniden yapılanmaya gidiyoruz. Bu 3-4 yıllık bir süreç. Bunun her yıl üzerine koyarak gideceğiz" açıklamasını yaptı.
Oğuz Aydın transferinde yaşanan süreci anlatan Ertuğrul Doğan, "Sadettin Saran'ı aradım; oyuncu ile alakalı görüşmek istediğimi ilettim. "Görüşebilirsin," dedi. Rakibimiz kontratlı oyuncusu sonuçta. Oğuz Aydın, Trabzonspor'a gelmek istemediğini bize iletti. Biz de o konuyu kapattık" şeklinde konuştu.
Jeremie Boga ile ilgili soruya Ertuğrul Doğan şu cevabı verdi: "Jeremie Boga konusunu defalarca anlattık. Nasıl anlatmak lazım, onu da bilmiyorum. Boga, Trabzon'da Türkiye futbolu oynamak istemiyor. Fransa ve İspanya'da oynamak istiyor."
Alanyaspor forması giyen Maestro ile Ümit Akdağ'ın durumuna dair soruyu Ertuğrul Doğan, "Bizim ilgilendiğimiz oyuncular değil; o oyuncularla ilgili hiç görüşmedik. İnsanlar bir şeyler söylüyor, biz de bunu temizlemeye çalışıyoruz" şeklinde cevapladı.
Takımdaki futbolcularla ilgili Ertuğrul Doğan, "Batagov, Augusto, Oulai ve Pina için teklif var. Ama vermeyi düşünmüyoruz. Çok farklı rakamlar gelirse, konuşabiliriz" dedi.