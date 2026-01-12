Volkan Demirel’den spor vurgusu!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde gerçekleştirilen GençLig projesinin 2026 lansmanı gerçekleştirildi.

Etkinlik sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan eski milli futbolcu ve teknik direktör Volkan Demirel, "Biz sadece öğrencilerin sadece futbolu değil, sporun her dalını örnek almasını istiyoruz. Spor yapan kişinin karakteri, kişiliği ve özgüveni yüksek olur. Gençlerimizi herhangi bir spor dalına yönlendirebilirsek, ne mutlu. Benim kızım da voleybol oynuyor. Böyle organizasyonlarla onları spora teşvik edebilirsek, ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.