Arda’ya kötü haber

REAL Madrid'de teknik direktör depremi yaşandı. La Liga devi, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
Arda Güler'e bu sezon fazla forma şansı veren tecrübeli ismin gid-i şiyle milli yıldıza da kötü haber gelmiş oldu. Yeni hoca olarak eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in altyapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiği duyuruldu.
Alonso, Başkent ekibiyle çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı. Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan R.Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. basamakta bulunuyor.