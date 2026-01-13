Başakşehir, Boluspor’u kupada 2 golle geçti!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında RAMS Başakşehir, Boluspor ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Opoku, 84. dakikada ise Da Costa kaydetti. Bolu'nun tek golü 45'te Arda Usluoğlu'ndan geldi. Bu sonuçla birlikte A Grubu'nda bulunan İstanbul ekibi ilk galibiyetini aldı. Boluspor ise 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Başakşehir, Karagümrük'e konuk olacak. Boluspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

GOL | R. Başakşehir 1-0 Boluspor

GOL | R. Başakşehir 1-1 Boluspor

GOL | R. Başakşehir 2-1 Boluspor