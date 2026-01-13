Beşiktaş’ta Emmanuel Agbadou tamam! Sıra Wolverhampton’da...

TAVARES İÇİN GÖZLER LAZIO'DA

Siyah-beyazlılar, defansın soluna Lazio'dan Nuno Tavares'i gündemine almıştı. 25 yaşındaki Portekizli için Beşiktaş, Lazio ile sıkı bir pazarlığa girişse de İtalyan ekibinin yüksek bonservis beklentisinde şu ana kadar geri adım olmadı. Kapıyı 15 milyon Euro'dan açan Çizme temsilcisi, Beşiktaş'ın 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus içeren teklifini az buldu.