Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Belözoğlu: Benim tek derdim Kasımpaşa
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:47

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var” dedi.

DHA
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa'yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi" diye konuştu.

'TEK DERDİM KASIMPAŞA'

Kasımpaşa'ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, "Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa'yı hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

