Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco’dan çarpıcı Nkunku açıklaması!

Bu sakin adamda ne kadar İtalyanlık var?

"Kalabriya'da doğdum, ilk 2-3 yılımı Bocchigliero'da geçirdim ve yazları hep geri döndüm. Asfaltta oynanan futbol turnuvalarını hatırlıyorum, bütün kasaba etrafımızdaydı. Domenico Berardi de oynardı: benden dokuz yaş küçük, o zamanlar bir çocuktu ama çok güçlüydü, sahada zehir gibiydi."

Tedesco'nun İtalya millî takımının teknik direktörü olup Berardi'yi çalıştırması güzel bir hikâye olurdu. FIGC ile bir şey oldu mu?

"Evet, benimle ilgilenmeleri beni çok mutlu etti, adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Ama Gattuso'yu bulmalarına da sevindim. Onu futbolcu olarak çok severdim, çok iyi bir teknik direktör: yoğunluk, mentalite ve profesyonellik. Ayrıca ikimiz de Kalabriyalıyız…

O zaman bir sonraki adım Serie A mı?

"Şu anda Fenerbahçe'de mutluyum ancak gelecekte İtalya'da antrenörlük yapacağımdan eminim. Birçok kişi bana 'Domenico, orada ne yapacaksın?' diyor ama İtalyan futbolu içimde, 'Quelli che il calcio…'yu izlediğim günlerden beri."

Serie A'dan bir stat ve bir oyuncu seçelim

"Marassi çok güzel. Sonra San Siro, Juventus Stadyumu ve Leipzig'le oynadığım Bergamo stadı. Oyuncu olarak Bastoni: benim için zirvede, top varken de yokken de."