Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’nun yeni adresi belli oluyor!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'ya talip oldu.

Brezilya ve İtalyan ekiplerinin de radarında olan tecrübeli stoper, İstanbul ekibinin teklifine sıcak bakmaya başladı.