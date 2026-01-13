Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’nun yeni adresi belli oluyor!

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'ya talip oldu.
Brezilya ve İtalyan ekiplerinin de radarında olan tecrübeli stoper, İstanbul ekibinin teklifine sıcak bakmaya başladı.
29 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.
2023 yılında 8.3 milyon Euro karşılığında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı-lacivertlilerle toplam 38 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.