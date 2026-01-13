Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oluyor!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:13 Son Güncelleme: 13.01.2026 12:14

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oluyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı bıraklıan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yeni adresi netleşiyor. İtalya ve Brezilya'dan teklifler alan tecrübeli savunmacı Süper Lig'de kalabilir.

DOĞUKAN YILDIRIM DOĞUKAN YILDIRIM Futbol
Fenerbahçe’de Rodrigo Becao’nun yeni adresi belli oluyor!
  • ABONE OL

Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Rodrigo Becao'ya talip oldu.

Brezilya ve İtalyan ekiplerinin de radarında olan tecrübeli stoper, İstanbul ekibinin teklifine sıcak bakmaya başladı.

29 yaşındaki futbolcunun geleceği hakkında kararını kısa süre içinde vereceği kaydedildi.

2023 yılında 8.3 milyon Euro karşılığında Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı-lacivertlilerle toplam 38 maça çıktı ve 2 gol 1 asist kaydetti.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oluyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz