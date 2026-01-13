Fenerbahçe’de tüm yollar Ademola Lookman’a çıkıyor! Sörloth artık çıkmazda...

SORLOTH ÇIKMAZA GİRDİ

Fenerbahçe'nin forvet listesindeki Sörloth ise ikinci plana düşmüş durumda. Atletico Madrid kulübünde düzenli olarak oynamaya başlayan Norveçli golcü, Türkiye'ye gelmek istiyordu fakat son haftalarda ilk 11'de başlaması kafasını karıştırdı. İspanyol temsilcisi de 35 milyon Euro'luk bonserviste indirime gitmiyor. Bu nedenle Fenerbahçe, transfere ayırdığı bütçeyi de Lookman'da kullanmayı arzuluyor.