Galatasaray’dan 5 yıldızlı operasyon!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Serie A'dan beş futbolcuyu radarına aldı. Sarı-kırmızılıların listesinde Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile Ederson'un yanı sıra Inter'in orta sahası Davide Frattesi, Monaco'dan Youssouf Fofana ve Udinese'de oynayan Keinan Davis yer alıyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray yönetimi, belirlenen isimler için tüm şartları zorlayacak. Aslan, henüz resmi bir teklif yapmasa da kısa süre içinde harekete geçecek. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.