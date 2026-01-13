Galatasaray’ın rakibi Fethiyespor! Okan Buruk’un kupa 11’i belli oldu

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fethiyespor'a konuk olacak. Fethiye İlçe Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

FETHİYESPOR:

GALATASARAY: Günay, Kaan, Sanchez, Arda, Eren, Lemina, Gökdeniz, Kazımcan, Yusuf, Ahmed, Icardi.

Kupaya sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenerek başlayan sarı-kırmızılı ekip, Muğla temsilcisini mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralarda yer alan Fethiyespor karşısında rotasyon yaparak Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde az süre verilen futbolcuları oynatması bekleniyor. Fethiyespor ise A Grubu'ndaki ilk maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan aldı.