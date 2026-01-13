Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, SABAH Spor’a konuştu: Garantici değil daha cesur olmalıyız!

Süper Lig'de üst sıralarda kendini göstermeyi hedefleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, devre arası Belek kampında SABAH Spor'a özel röportaj verdi. Takımının durumunu, teknik direktörlük hedeflerini, ülke futboluna dair düşüncelerini ve A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolculuğunu değerlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı ile yaptığımız uzun sohbetten öne çıkanlar şöyle:

OYUNA HÜKMETMEK İSTİYORUM



İlk devre nasıl geçti? Olumlu ve eksik yanlarınız nelerdi? Oyun tarzınız nasıl?

Takım ilk iki maçını kaybettikten sonra göreve başladık ve hem oyun olarak hem de aldığımız puanlarla ivme yakaladık. İyi bir puan ortalaması tutturduk. Son maçlarımızda bazı kritik anlar istediğimiz gibi gitseydi daha iyi olabilirdi. Eksik yanlarımız ise bazı maçlarda daha fazla skor üretecek pozisyonları bulmamıza rağmen sonuca yansıtamamak. Ben oyuna hükmetmek istiyorum ki rakibin çıkarabileceği zorlukları en aza indirebileyim. Ayrıca topun kıymetini bilmek önemli. Top rakipteyken de benim oyunum oynansın istiyorum. Bu sebeple önde basan, alanı daraltan bir oyun yapısı benimsiyoruz.



TABULARI YIKMAK ZORUNDAYIZ!



Transfere dair çalışmalar nasıl gidiyor, kaç oyuncu almayı planlıyorsunuz?

4 transfer gerçekleştirdik. Mujakic, Draguş, Gassama ve Gidado. Mujakic ve Dragus, ligimizde oynayan, bizim de oynatmak istediğimiz oyuna uygun futbolcular. Gassama ve Gidado da tıpkı Camara transferinde olduğu gibi kulübümüze aset kazandırmak için yaptığımız transferler. Yarışan bir takım olmak istiyoruz elbette ancak yarışırken de bazı tabuları yıkmak istiyoruz. Devre arası yaptığımız transferlerle takımın yaş ortalamasını daha da aşağıya çekmemiz bunun örneklerinden biri.

Gaziantep şehrinden, taraftarından istediğiniz desteği alıyor musunuz?

Gaziantep çok büyük ve ülkemiz için çok önemli bir şehir. Buradaki futbol tutkusu da aynı şekilde şehir gibi büyük. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz, şehrimizin büyükleri ve taraftarımız bizlere destek oluyor. Gaziantep FK ligde son yıllarda hep son haftalara kadar küme düşme korkusu yaşadı. Bizim öncelikli hedefimiz ligin sonlarında bu tehdidi yaşamamak. O yüzden bir an önce oraya bizi yaklaştırmayacak puanları toplamak istiyoruz.



GOLCÜLERİMİZ EŞİK ATLAMALI



Dünya Kupası'na gitme şansımızı nasıl görüyorsunuz? Bu işin hangi noktasındayız? Çok önemli gençlerimiz var, yorumunuz nedir?

Ben Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum ancak çok dikkatli olmamız ve ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Tek maç oynanan elemeler tehlikelidir, Romanya da Kosova da Slovakya da bizim gibi bayrakları için oynayacaklar. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Turnuvalara katılım alışkanlığı çok önemli. Yeter ki Dünya Kupası'na katılalım, ben orada da başarılı işler yapacağımızı düşünüyorum.

Siz Türk futbolunun gelmiş geçmiş en önemli golcülerinden birisisiniz. Sizin jenerasyondan sonra Türk futbolunda golcü yetişmiyor yorumları oldukça fazla. Katılıyor musunuz buna? Bir sorun mu var?

Yetiştirme konusunda farklı olan ya da eskisinden daha kötü yapılan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Genç ve başarılı forvet oyuncularımız var ancak onların da eşik atlaması ve kendilerini bir üst seviyeye çıkaracak azmi göstermeleri lazım. İnşallah gençlerimiz bunu başaracaktır.



SONUÇLARI DEĞİL SEBEPLERİ KONUŞALIM



Hakemler çok tartışılıyor. Ne söylersiniz?

Ben sadece oyunu konuşmak istediğimi çok kez söyledim. Ligin ilk yarısında canımızın yandığı maçlar da oldu ancak yine de bu tavrıma devam edeceğim. Biz hep işin sonundan konuşuyoruz. Bu kart mı? Bu penaltı mı? Hakemler oyunun temposu açısından da sahanın önemli bir parçası. Oyunu etkileyen asıl sebepler yerine sadece sonuçları konuşmaktan vazgeçmeliyiz.



AVRUPA'DA TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTERİM



Türk teknik adamların Avrupa futbolunda elle sayılır tecrübesini neye bağlıyorsunuz? Sizin hedefleriniz neler?

Bunu belli bir süre önce futbolcu konusunda yaşıyorduk, şimdi bu durumu yavaş yavaş aşıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil eden daha çok futbolcumuz var. Teknik direktör konusunda da bunu başarabileceğimize inanmak istiyorum. Daha cesur olmalıyız, garantiye daha yakın gördüğümüz seçimler yerine başka şeyleri denemenin peşinden gitmeliyiz. Ve elbette sürekli kendimizi güncelleyip o anki en iyi versiyonumuzu yakalamak için çok çalışmalıyız.

EN İYİSİNİ YAPMALIYIM

Benim hedefim; olabileceğim en iyi teknik direktör olmak. Elbette hedeflerim var, Avrupa'da takım çalıştırarak ülkemi temsil etmek de bunlardan biri. Bunları başarmak için şu anda ne yapıyorsam ve neredeysem orası için her şeyimi vermem gerekiyor. Anda kalarak, anın içinde en iyisini yapmam gerekiyor, bunun bilincindeyim.



BEKLENTİLER AYARLANMALI



Türkiye hemen hemen her sezon en fazla teknik adam değişikliğinin yaşandığı liglerde başı çekiyor. Bu sadece sabırsızlıkla mı alakalı? Sebepleri nelerdir?

Beklentilerimızi doğru ayarlamalı ve dengeli olmalıyız. Bu hem kulüplerimiz hem de bizler için geçerli. Bu ikisinin olmadığı ortamda ne başarı, ne değil bunlar bile tartışılır hale geliyor. Futbol dünyasında değişiklikler olağan ancak bunların var olan bir ezberden ziyade bilinçli olması gerekiyor. Çok çabuk yükselip bir o kadar çabuk da düşüyoruz, stabil kalmayı öğrenmemiz gerekiyor.