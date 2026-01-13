Kaan Ayhan: “Kafamızda o maç vardı”

Kaan Ayhan, Galatasaray'ın Fethiyespor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir haber aldık; maçtan önce küçük bir kaza olmuş. Çok ciddi bir şey yoktur. Fethiye camiasına geçmiş olsun diliyoruz.

Bu tür maçlar yani belki kağıt üstünde kolay görünüyor ama buraya gelip oynamak gerekiyor. Arkamızda bir mağlubiyet var. Daha kafamızda o maç vardı. Yeni bir takım gördük sahada. Bazı pas opsiyonlarına alışık olmadığımızdan istediğimiz gibi bitiremedik. Yüksek moralle hafta sonu yeniden galibiyet almayı istiyoruz."