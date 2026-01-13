Kayserispor’un yeni transferi Ronael Pierre-Gabriel kente ayak bastı!

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısı hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Kayserispor'da takıma yeni transferler katılmaya devam ediyor.

İç Anadolu ekibi son olarak Dinamo Zagreb forması giyen sağ bek Ronael Pierre-Gabriel'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımın prensip anlaşmasına vardığı 27 yaşındaki Fransız futbolcu Kayseri'ye geldi.

TARAFTARLAR KARŞILADI

Gabriel, kentte bir grup Kayserispor taraftarı tarafından karşılanırken, sarı-kırmızılı takımın taraftar grubu Kapalı Kale'de sanal medya hesabından Ronael Pierre-Gabriel'e hoş geldin paylaşımı yaptı.

Taraftar grubunun sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni transferimiz Ronael Pierre-Gabriel şehrimize gelmiştir. Oyuncumuza şanlı Kayserispor forması altında nice başarılar diliyoruz. Büyük Kayserispor camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.