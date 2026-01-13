Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mesut Özil: "Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz"
Giriş Tarihi: 13.01.2026 10:43

Mesut Özil: "Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz"

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin iyi bir oyunla Galatasaray'a karşı galip gelerek kupayı kazandığını belirten eski futbolcu Mesut Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe’nin mutluluğu bizim mutluluğumuz" dedi.

Eski futbolcu Mesut Özil, Fenerbahçe'nin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup etmesi ve kariyer planlamasına dair İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli olarak kupanın kazanılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Özil, "İnşallah devamı gelir. Fenerbahçe'nin mutluluğu bizim mutluluğumuz. Fenerbahçeli olarak her zaman dua ediyoruz, başarılı olsunlar diye. Çok güzel ilerliyor. Umarım sezon sonunda da şampiyonluğu kutlarlar" ifadelerini kullandı.

"Ümraniye'de 1 sene sonra bir akademi kuracağım"

Kariyeri planlamasıyla ilgili bilgiler de paylaşan Mesut Özil, "Şu an antrenörlüğe kesinlikle hayır demiyorum. İleride ne olacağı belli olmaz. Akademi kurmayı düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse Ümraniye'de 1 sene sonra bir akademi kuracağım" diye konuştu.

