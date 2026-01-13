Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takım için açıklamalarda bulundu. Afrika Kupası sebebiyle takımdan uzak kalan yıldız golcü, merak edilen soruya cevap verdi.
Victor Osimhen, turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."
"BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"
Açıklamalarına devam Osimhen, "Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz." diye konuştu.