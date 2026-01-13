Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...

Victor Osimhen, turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."