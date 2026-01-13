Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 00:44

Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...

Nijerya formasıyla Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen, Galatasaray’ı çok özlediğini söyledi. Yıldız golcü, sarı-kırmızılı takımın Atletico Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için de konuştu. İşte detaylar...

Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...
  • ABONE OL

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takım için açıklamalarda bulundu. Afrika Kupası sebebiyle takımdan uzak kalan yıldız golcü, merak edilen soruya cevap verdi.

Victor Osimhen, turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini belirtti. Nijeryalı oyuncu, "Eğer Nijerya finale kalırsa birkaç gün sonra Galatasaray'ın Atletico Madrid ile maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında oynayacak mısın?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."

"BÜYÜK ANLAM TAŞIYOR"

Açıklamalarına devam Osimhen, "Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz." diye konuştu.

Yıldız isim ayrıca, "Şu anda ülkemin bana ihtiyacı var. Kupa biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var." açıklamalarını yaptı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Osimhen, Galatasaray – Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Bizzat açıkladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz