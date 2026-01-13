PFDK’dan Turkcell Süper Kupa’da oynayan 3 kulübe para cezası

Turkcell Süper Kupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'a para cezası verildi.

Galatasaray'ın, 05.01.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Trabzonspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Fenerbahçe'nin, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 440 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Samsunspor'un, 06.01.2026 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Samsunspor müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Süper Kupa Müsabakası Statüsü'nün 10/D-3. maddesi uyarınca 500 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor sporcusu Antoine Makoumbou'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.