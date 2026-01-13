Son dakika haberi: Duran, Oosterwolde ve Lemina PFDK’ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Fenerbahçe'den Jhon Duran ve Jayden Oosterwolde, Galatasaray'dan ise Mario Lemina PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARIO RENE JUNIOR LEMINA'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.01.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.Turkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabakaları Statüsü'nün 10. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JHON JADER DURAN PALACIOS'un müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE'nin müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."