Trabzonspor ile İstanbulspor 30. randevuda

Trabzonspor ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası 2'nci hafta maçında yarın Esenyurt Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 18.00'da başlayacak maçta hakem Burak Demirkıran düdük çalacak. İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 1 kez karşı karşıya gelmiş ve o maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.

Trabzonspor ile İstanbulspor arasındaki rekabet 1972 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 24'ü Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 15, İstanbulspor'un 7 galibiyeti bulunurken 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı. İki ekip 2004 yılında Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve bu maçı Trabzonspor 2-0 kazanmıştı.