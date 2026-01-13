Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Kulübünde değerlendirme toplantısı yapıldı
Giriş Tarihi: 13.01.2026 23:38

Trabzonspor'da devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzonspor Kulübünde değerlendirme toplantısı yapıldığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Takım Menajeri Emrah Tok ile Teknik Direktör Fatih Tekke'nin, İstanbul'da bir araya gelerek devam eden transfer çalışmaları ve sezon planlamasına yönelik kapsamlı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda sezonun ikinci yarısı öncesi teknik ve idari planlamaların ele alındığı aktarılan açıklamada, takımın hedefleri doğrultusunda izlenecek strateji üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

