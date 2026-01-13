Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'un yeni transfer rotası belli oldu!
Giriş Tarihi: 13.01.2026 07:55

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bordo-mavililerde hedef bu kez orta sahaya bir takviye yapmak.

Trabzonspor'un, İsveç ekiplerinden Hacken forması giyen orta saha Silas Sinan Andersen için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor. Asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Hacken formasıyla İsveç liginde 26 maçta 2 gol kaydetti.

1.90 boyundaki Andersen'in; güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Karadeniz ekibinin orta saha planlamasında alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi.

