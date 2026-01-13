Trabzonspor’un yeni transfer rotası belli oldu!

Bordo-mavililerin, 21 yaşındaki Danimarkalı futbolcu için kulübüyle resmi temaslara başladığı belirtiliyor. Asıl mevkii 6 numara olan Andersen, bu sezon Hacken formasıyla İsveç liginde 26 maçta 2 gol kaydetti.

1.90 boyundaki Andersen'in; güçlü fiziği, oyun görüşü ve top kullanma becerisiyle Karadeniz ekibinin orta saha planlamasında alternatif olarak değerlendirildiği kaydedildi.