Youssef En Nesyri’ye sürpriz talip

Youssef En Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'de 25 müsabakada forma şansı buldu. 28 yaşındaki santrfor, bu mücadelelerde 8 gol attı ve 1 asist üretti.

Tecrübeli golcünün, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Faslı santrforun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.