Anderson Talisca gol sayısını 15’e çıkardı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 mağlup ederken, tek gol Talisca'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son haftaları ve Avrupa Ligi'nde üst üste skor katkısı yapan Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda da gole imza attı.

31 yaşındaki forvet, müsabakanın 82. dakikasında ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 27 kez sarı-lacivertli formayı terleten Talisca, gol sayısını 15'e yükseltti. Talisca'nın bugün 2 topu direkten dönerken, son dakikada bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Talisca, Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 90 dakika sahada kaldı.

