Beyoğlu Yeni Çarşı, Fenerbahçe maçı için heyecanlı: "Müthiş bir deneyim olacak"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında bugün deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile mücadele edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Mücadele öncesinde Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Direktörü Tuncay Uzun ve futbolculardan; Beytullah Buğra İpek, Arda Ayhan, Eren Büyükbaş ve Mustafa Kaçan SABAH Spor'a konuştu.

TUNCAY UZUN: "FENERBAHÇE'YE KARŞI YAŞ ORTALAMAMIZ 20-21 OLACAK"

Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Direktörü Tuncay Uzun, maç için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Uzun, "Otobüsümüzde naçizane 'Gençlik için' yazıyor. Biz genç futbolculara önem veriyoruz. Başkanımız çok iyi bir insan. Genç isimlere şans verir ve çok fazla destekler. Fenerbahçe'ye karşı yaş ortalamamız 20 21 olacak mesela... Bu bizim için inanılmaz bir tecrübe. Fenerbahçe maçımız Türkiye Kupası sayesinde de bizler için inanılmaz bir reklam. Bir üst lige çıksak bile bu kadar ses getirmezdi. Müthiş bir deneyim olacak. Skor ne olursa olsun biz orada bulunmanın keyfini yaşayacağız. Bambaşka duygular olacak bizim için. Sonuç ne olursa olsun oyun oynamak istiyoruz. Keyif almak istiyoruz." diye konuştu.

BEYTULLAH BUĞRA İPEK: "İDOLÜM EDERSON"

20 yaşındaki kaleci Beytullah Buğra İpek, "İçimizde çok büyük bir heyecan var. Nasıl olsa bir maç bu hayatın sonu değil. Her türlü mücadele göstereceğiz. Bu maç iyi de geçse kötü de geçse bir kenara bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Biz sonuçtan bağımsız olarak oynayacağımız oyuna konsantreyiz ve edineceğimiz tecrübe ve deneyimi önemsiyoruz. Bu maçta göstereceğimiz performans bizim kariyerimiz için de çok önemli bunun farkındayız. Benim idolüm daha önceden de örnek aldığım ve maçlarda çok sık izlediğim şu anda Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson. Keşke oynasa ve onu canlı canlı görmüş olsan saha içerisinde. Tabii ki maç sonunda da onun formasını almak beni çok ama çok mutlu eder." dedi.

ARDA AYHAN: "SKRINIAR'IN FORMASINI ALMAK İSTERİM"

21 yaşındaki stoper Arda Ayhan, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük camiası ile karşılaşacağız. Heyecanımız çok yüksek. Ana ilk maçımız çıkmıyoruz bu bir son değil elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğiz. Milan Skriniar çok kaliteli bir futbolcu ben de bir stoper oyuncusuyum. Onun formasını almayı çok isterim. Tabii oynar mı onu bilmiyorum. Bu çok büyük bir tecrübe bizim için benim yaşım 21. Önümüzde tabi uzun bir kariyer var bu maçlar bize çok olumlu yansıyor. Önemli olan göğsümüzde bulunan Beyoğlu Yeni Çarşı armasını en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

EREN BÜYÜKBAŞ: "ASENSIYO'YU ÇOK BEĞENİYORUM"

18 yaşındaki orta saha Eren Büyükbaş, "En çok Asensio'yu beğeniyorum, maç sonu forma alsam ondan alırım. 18 yaşında genç bir oyuncu olduğum için iyi bir performans sergilemek istiyorum. İnşallah gol atarım. Öncelikle karşımda en iyi oyuncular oynayacağı için onların her hareketi, dokunuşu, top sürüşü hepsinden bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Tecrübe kazanacağım maçta." dedi.

MUSTAFA KAÇAN: "FRED'İ ÇOK SEVİYORUM"

18 yaşındaki orta saha Mustafa Kaçan, "Sadece dün gece değil Fenerbahçe çıktığından beri heyecanlıyım. Bugün daha fazla tabi ki, maça çıkacağız. İnşallah da güzel performans sergileriz. Fenerbahçe futbolcularını örnek alarak çoğu maçları izliyoruz. İnşallah güzel bir maç olur, tecrübe olur bizim için de. Ben de maça çıkacağım. Fred'i çok sevdiğim için onun formasını almak isterim." açıklamasında bulundu.