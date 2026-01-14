Derbi paylaşımları 3 yıldızı PFDK’lık etti!

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası iki takım futbolcularının yaptığı sosyal medya paylaşımları olay çıkarmıştı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Oosterwolde, İnstagram'dan sarı-kırmızılı futbolcu İcardi'ye "Köpek" benzetmesi yaparak bir paylaşımda bulunmuştu. Galatasaraylı Lemina da Fenerbahçe aleyhine küfürlü tezahüratın yer aldığı bir videoyu yayınlamıştı. Jhon Duran da mücadelenin ardından "Gala" diyerek kafa kesme işareti yaptığı bir paylaşımda bulunmuştu. TFF Hukuk Kurulu, dün bu üç ismi de PFDK'ya sevk etti.41. maddenin içeriğinde, futbolculara 2 ila 5 maçtan men cezası var. 36. maddede ise 1-3 müsabakadan men cezası yer alıyor.