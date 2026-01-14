Hem gönderdi hem mesaj attı!

İspanya Süper Kupası'nda Barcelona'ya 3-2 kaybederek Süper Kupa'yı kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verilmişti. 44 yaşındaki hocanın yerine, Real Madrid'in eski oyuncusu olan ve altyapı takımlarını çalıştıran Alvaro Arbeloa getirildi.Ligde 4 puan farkla rakibinin gerisinde olan Real Madrid'de zaten dolu olan bardak, Süper Kupa yenilgisi sonrası taştı. Fransız yıldız, Barça'yı alkışlatmaya çalışan hocasını dinlemeyerek takım arkadaşlarına,dedi, arkadaşları da onu dinledi. Bu olay sonrası yönetim, aksiyon alarak Alonso'nun görevine son verdi. Mbappe'nin paylaşımı ise tartışma yarattı. Yıldız futbolcu, "Kısa oldu ama sizin için oynamak ve sizden bir şeyler öğrenmek zevkti. Bana güven verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi net fikirleri olan, futbola dair pek çok şey bilen bir teknik direktör olarak hatırlayacağım" ifadelerini kullandı.