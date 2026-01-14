Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına'nın kupada rakibi İstanbulspor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 14.01.2026 17:02 Son Güncelleme: 14.01.2026 17:20

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına'nın kupada rakibi İstanbulspor! Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında deplasmanda Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'la karşılaşacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Burak Demirkıran yönetecek. Mücadele öncesinde Fatih Tekke'nin 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, İstanbulspor'u yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.

İŞTE FIRTINA'NIN 11'İ

İSTANBULSPOR XI: İsa Doğan, İzzet Ali, Fatih, Demir, Özcan, Fahri, İsa, Vefa, Alieu, Yunus, Krstovski.

TRABZONSPOR XI: Onuralp Çevikkan, Pina, Nwaiwu, Batagov, Ozan Tufan, Tim, Bouchouari, Cihan Çanak, Olaigbe, Muçi, Augusto.

EKSİKLER

Trabzonspor'da milli takımlarında yer alan Onuachu ve Oulai kadroda yer almadı. Savic, Mustafa Eskihellaç, Visca ve Baniya ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek

