İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR CANLI | Fırtına’nın kupada rakibi İstanbulspor! Fatih Tekke’nin 11’i belli oldu...

Grupta ilk maçında Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, İstanbulspor'u yenerek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililer, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da olmak üzere son 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galip gelemedi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor'a 1-0, Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray'a 4-1 kaybetti.