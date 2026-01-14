Özcan Bizati: Devamını getirmek istiyoruz

Bizati, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok değerli bir maç olduğunu söyledi.

Antalya'da devre arası kampı yaptıklarını anımsatan Bizati, bu maç nedeniyle kampın uzadığını belirtti.

Psikolojik olarak aşmaları gereken bir yorgunluklarının bulunduğunu aktaran Bizati, "Sakatlıksız güzel bir maç oldu. Oynamayan oyuncularımızı oynattık. Alt yapıdan oyuncularımızı görmek istedik. Kupada puanımızı 6 yaptık. Devamını getirmek istiyoruz. Ligde de yenilmezlik serimizi devam ettirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.