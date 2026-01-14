Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: 8 gollü maçta kazanan Samsunspor!
Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:03

Ziraat Türkiye Kupası: 8 gollü maçta kazanan Samsunspor!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci haftasında Samsunspor deplasmanda Aliağa'yı 6-2'lik skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası: 8 gollü maçta kazanan Samsunspor!
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maç haftasında Aliağa ile Samsunspor karşılaştı. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 6-2 kazandı.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır kaydetti. Ev sahibinin golleri ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet'ten geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, grupta 6 puan ile zirveye yerleşirken, Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası: 8 gollü maçta kazanan Samsunspor!
