Ziraat Türkiye Kupası: 8 gollü maçta kazanan Samsunspor!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maç haftasında Aliağa ile Samsunspor karşılaştı. Aliağa Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip, 6-2 kazandı.



Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri; Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahsin Bülbül, Polat Yaldır kaydetti. Ev sahibinin golleri ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet'ten geldi.

Bu sonucun ardından Samsunspor, grupta 6 puan ile zirveye yerleşirken, Aliağa FK ise 1 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

