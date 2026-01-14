Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Tedesco'nun 11 tercihi belli oldu
Giriş Tarihi: 14.01.2026 19:30 Son Güncelleme: 14.01.2026 19:31

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Tedesco'nun 11 tercihi belli oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beyoğlu Yeni Çarşı ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.

İŞTE TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ:

Fenerbahçe XI: Mert Günok, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba,Talisca, Duran

İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE

Kupanın ilk haftasında evinde derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe, rakibini mağlup ederek ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

KANARYA'NIN MORALİ YÜKSEK

2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe yoluna Türkiye Kupası'nda devam edecek.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı da 2-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'da zafere uzanmıştı.

Takviyeleri ve kupa zaferiyle birlikte morallenen Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesine moralli çıkacak.

