Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Tedesco’nun 11 tercihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk oluyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
İŞTE TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ:
Fenerbahçe XI: Mert Günok, Oğuz Aydın, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nene, İsmail, Fred, Szymanski, Musaba,Talisca, Duran
KANARYA'NIN MORALİ YÜKSEK
2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe yoluna Türkiye Kupası'nda devam edecek.
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı da 2-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'da zafere uzanmıştı.
Takviyeleri ve kupa zaferiyle birlikte morallenen Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesine moralli çıkacak.