Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı deplasmanında! Tedesco’nun 11 tercihi belli oldu

KANARYA'NIN MORALİ YÜKSEK

2025-26 sezonu ara transfer döneminde kadrosunu Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi ile güçlendiren Fenerbahçe yoluna Türkiye Kupası'nda devam edecek.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı da 2-0'lık skorla geçerek Süper Kupa'da zafere uzanmıştı.

Takviyeleri ve kupa zaferiyle birlikte morallenen Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı mücadelesine moralli çıkacak.