Atila Gerin: Bir toplama takım görünümündeyiz!

Giriş Tarihi: 15.01.2026 18:30

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Iğdır FK karşısında 2-1 kazandıkları müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 2-1 mağlup eden ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, zor bir süreçte aldıkları galibiyetle moral bulduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gerin, devre arasında yeni bir takım oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını aktaran Atila Gerin, "Yeni bir toplama takım görünümündeyiz. Kalan ve gelen oyuncularla hazırlanmaya çalışıyoruz. Bir oyun felsefemiz oluşacak. Onun ilk belirtilerini bu maçta sahaya yansıttık. Üç puan da moral oldu. Bunun önümüzdeki süreçte bize faydası olacak. Birkaç takviye olacak. Zor süreçte kupa maçında iyi oyunla aldığımız galibiyet bize moral oldu." ifadelerini kullandı.

