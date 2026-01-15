Çıkmaz sokak!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen ve Salih Özcan ile uzun süredir görüşme halinde olan Beşiktaş, transferin gerçekleşme ihtimalini yüksek görüyordu. Borussia Dortmund'un sezon sonu biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmediği Salih'in bonservissiz çıkışı konusu çözüme kavuşturulurken pürüz hiç beklenmedik bir şekilde oyuncu cephesinde yaşandı. Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcuya Dortmund'da sezon başına kazandığı rakam olan 2.5 milyon Euro'dan 3.5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Salih'in menajeri, 4 milyon Euro ve imza parası talep etti. Siyah-beyazlılar ise bu talebi gerçek dışı bulduğunu muhataplarına iletti, görüşmeler de çıkmaz sokağa girdi.

VER ABRAHAM'I AL GUESSAND'I

BEŞİKTAŞ'TA bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan takımdaki bazı isimlere talipliler çıkmaya devam ediyor. Bunlardan birisi de Abraham. Teknik direktör Unai Emery'nin, Ollie Watkins ile rekabete girebilerek oyuncu istemesi üzerine harekete geçen Aston Villa yönetimi, Abraham ile görüşmelere başladı. Futbolcu ile anlaşma sağlanması durumunda Beşiktaş'la masaya oturacak İngiliz kulübünün, önereceği bonservisin yanı sıra Evan Guessand'ı da kiralık vermeyi planladığı öğrenildi.