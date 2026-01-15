Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ertan Torunoğulları: Transfer görüşmelerine gidiyoruz!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 00:51

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, transfer görüşmeleri için yurt dışına gittiklerini açıkladı.

DHA
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli ekipte Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, transfer süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Devin Özek ile birlikte bu gece bir kez daha Abu Dabi'ye giden, başkan ve yönetim olarak yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Torunoğulları, "Başkanımız, taraftarlarımız mutlu ve sevinçli olduğu zaman çok sevinçli oluyor. Onun için gördüğünüz gibi bizi uyutmuyor. Sürekli çalışıyoruz. Birkaç görüşmemiz olacak. Onlarla ilgili görüşmeye gidiyoruz. Daha önce yapılan hamleler bunlar. Transfer görüşmelerine gidiyoruz. Taraftarlarımız rahat olsun. Başkanımız, taraftarlarımızı seviyor. Bizden güzel haberler beklesinler" yanıtını verdi.

