Eyüpspor’a Türkiye Kupası’nda galibiyeti Umut Bozok getirdi!

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir sonraki maçta Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Iğdır FK ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Atakan Çankaya'nın savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Özder Özcan'ın ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1



44. dakikada Legowski'nin ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda topun Conte'nin eline çarptığı gerekçesiyle hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.



45+2. dakikada penaltıda topun başına geçen Umut Bozok'un yerden sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1



76. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Metehan'ın, Oğuz'un müdahalesiyle yerde kalması sonrasında hakem Fatih Tokail bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.



78. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası monitörde pozisyonu inceleyen hakem Fatih Tokail, penaltıyı iptal etti.



86. dakikada sağ taraftan serbest vuruş kullanan Talha Ülvan, topu arka direğe gönderdi. Bu noktada Emir Ortakaya'nın kafayla altıpasın gerisine çevirdiği topu alan Metehan, pasını kale önündeki Umut'a aktardı. Umut da kale önünde tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Eyüpspor 0-1 Iğdırspor